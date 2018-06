Tesla fête la mise en service de son 10 000 ème super-chargeur

Un développement exponentiel

Tesla's 10000th Supercharger is now open in Belleville, Ontario: https://t.co/lqJMwRaxxH pic.twitter.com/E4iY4vfAiH — Tesla (@Tesla) 9 juin 2018

Les super-chargeurs, ou la charge rapide des voitures électriques

Modifié le 11/06/2018 à 16h21

La marque s'est réjouie de cette nouvelle sur Twitter, avec une photo duLa mise en service du premier super-chargeur Tesla remonte à l'année 2012, dans l'État de Californie. Leur développement, à l'époque, se faisait progressivement et la plupart d'entre eux étaient situés en Californie ou en bordure de l'une des routes les plus fréquentées de la région, celle reliant Boston à Washington DC.Il aura ensuite fallu attendre l'année 2014 afin qu'assez de super-chargeurs soient disponibles pour pouvoir relier un océan à un autre. C'est d'ailleurs cette même année que leur développement a réellement démarré et que Tesla s'est mis en tête d'en proposer dans tous les États du pays. De nombreux super-chargeurs sont maintenant proposés en Europe, et même en France...Ainsi, la semaine dernière, le fabricant a fait savoir que le 10 000 ème venait d'être mis en service, dans la cité de Belleville située dans l'Ontario, à environ 160 kilomètres de Toronto.Les super-chargeurs de Tesla sont un vrai plus pour les possesseurs de véhicules de la marque. Ils permettent en effet d'offrir aux voitures une autonomie d'environ 300 kilomètres en seulement 30 minutes. La recharge complète est quant à elle effectuée en un peu plus d'une heure, contre beaucoup plus dans le cadre d'une recharge classique.Si les possesseurs des modèles S et X peuvent en bénéficier gratuitement, les propriétaires du Model 3, beaucoup plus abordable, sont quant à eux facturés au prix de l'électricité locale qu'ils consomment.Le développement exponentiel des super-chargeurs de la marque rentre dans le cadre d'une volonté de Tesla d'offrir toujours plus de confort à ses clients. Ainsi, en parallèle de ces installations, le constructeur propose un service de calcul d'itinéraire sur son site, prenant en compte la disposition de ces super-chargeurs. Le fabricant commence également à faire construire de véritable stations Tesla, offrant plusieurs super-chargeurs sur place mais également diverses activités à faire en attendant la recharge de son véhicule. Un tel centre est notamment disponible à Kettleman City, en Californie, et propose aux clients du fabricant, un grand salon ainsi qu'un café, mais également un espace dédié aux différents produits de la marque.