La relance ne s’est pas faite attendre. Dès le premier trimestre 2025, BYD a multiplié par plus de trois ses ventes en Europe. En un an, le constructeur est passé de 8 500 à plus de 37 000 véhicules écoulés. Ces chiffres restent encore modestes, mais ils montrent que le redémarrage porte ses premiers effets.

Un changement de direction a accompagné cette nouvelle phase. Stella Li, une cadre interne du groupe, a pris la tête de la région Europe. Elle a remplacé Michael Shu, qui avait annoncé une ambition forte pour 2024 : atteindre 5 % de parts de marché. L’entreprise n’a pas dépassé 2,8 %. Mais la dynamique s’est inversée, et la stratégie a changé.

L’usine en construction en Hongrie jouera un rôle central dans les mois à venir. Elle devrait démarrer sa production avant la fin de l’année. L’objectif est clair : produire localement pour accélérer les livraisons et réduire les coûts logistiques. Cette implantation renforce la présence industrielle de BYD en Europe.

Lors du salon de Shanghai, le constructeur a présenté une gamme large, répartie sur quatre marques. Parmi elles, des modèles d’entrée de gamme mais aussi des véhicules plus haut de gamme. Le Yangwang U8L, un SUV trois rangées, figure parmi les nouveautés destinées aux marchés les plus exigeants.

Le vocabulaire employé a lui aussi évolué. En Allemagne, BYD utilisait jusqu’ici l’acronyme chinois « NEV » pour désigner les modèles hybrides et électriques. Un terme familier en Chine, mais sans résonance locale. L’erreur a été identifiée, et la communication a été ajustée.

Tim Albertsen, directeur général du loueur Ayvens, qui travaille avec BYD, a résumé la situation actuelle. « Ils prennent cela très au sérieux, mais ils doivent comprendre que se construire une position en Europe prend du temps ». Charge au constructeur chinois de prendre son mal en patience.