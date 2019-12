BMW iNEXT : la marque investit 400 millions d'euros dans la production de son SUV électrique

Une usine polyvalente

Un concurrent de poids

Source : Motors Actu

BMW poursuit ses investissements en matière de mobilité électrique : après avoir augmenté ses commandes de cellules de batteries en échange d'un pactole de 6,2 milliards d'euros , la marque à l'hélice injecte cette fois-ci 400 millions d'euros dans son usine de Dingolfing, située en Bavière. Un pactole destiné à la production du SUV électrique iNEXT, aperçu lors d'essais hivernaux en mars 2019 Ce faisant, l'usine du groupe allemand sera en mesure d'assembler des véhicules aussi bien thermiques et hybrides qu'électriques sur une seule et même chaîne de montage. Les Séries 3, 4, 5, 7 et 8 font d'ailleurs partie des 1 500 voitures produites quotidiennement au sein du site (330 000 automobiles assemblées en 2018), qui emploie environ 18 000 personnes et 800 stagiaires, nous apprend un communiqué de presse officiel.Comme le rappelle la firme d'outre Rhin, la production des modèles a été interrompue quatre semaines en août dernier, de manière à poursuivre les transformations dédiées à la conception du iNEXT. Ce dernier devrait d'ailleurs voir le jour dans le courant de l'année 2021, au même titre que le coupé quatre porte BMW i4.Le SUV devrait quant à lui s'armer d'un volant polygonal , «», écrivait la marque en juillet.Car l'une des particularités de ce produit réside dans ses fonctionnalités autonomes, de niveau trois , et son rayon d'action, estimé à 600 kilomètres . De quoi concurrencer ses futurs rivaux Mercedes EQC et Audi e-tron.