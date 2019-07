BMW iNEXT : un volant polygonal pour faciliter la reprise de contrôle post-pilotage auto

Un discours marketing bien huilé

Nouvelle forme d'interaction

Considéré comme l'un des futursde la marque en matière de nouvelles technologies automobiles, selon les dires de, le SAV (nourrit de grands espoirs au sein des équipes de la compagnie allemande. Et pour faire de ce véhicule un fleuron électrique digne de ce nom, la firme d'outre-Rhin a entrepris une campagne de communication pour le moins agressive.Outre les essais hivernaux effectués en mars dernier aux côtés de la iX3 et i4, l'avait également fait l'objet d'unun mois plus tôt. De quoi admirer ses courbes sous son look camouflage Après une mystérieuse image de son large écran de bord incurvé publiée fin mai, place à son, présenté en détails sur le site officiel de la marque.À la vue de ses caractéristiques, le moins que l'on puisse dire, c'est que les équipes de l'entreprise se sont attelées à concevoir un produit: selon la multinationale, le volant en question serait en effet «». Comme le rappelle, l'devrait bénéficier d'une, sur cinq stades au total.ajoute : «». Les angles intérieurs arrondis font quant à eux office de repose-pouces. Mais surtout, une fois entre vos mains, ce volant aiderait grandement à «».La marque a aussi intégré uneentre le conducteur et le véhicule : desindiquent la disponibilité de telle ou telle fonctionnalité autonome au pilote. Mais aussi dans quelle type de situation ce dernier doit reprendre le contrôle de sa voiture.