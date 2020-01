BMW espère faire de sa fastback électrique BMW i6 une concurrente de la Porsche Taycan

© BMW

De la puissance et un design hérité de 2017

Une autonomie (très) solide

BMW se place davantage comme un protagoniste incontournable des voitures électriques, surtout depuis son modèle i3 hybride. La i4 est, elle, attendue pour 2021. Ce sera la première berline 100 % électrique de la marque allemande. Selon le planning du constructeur, la i6 prendra le relais trois ans plus tard.Plusieurs versions de la berline seront disponibles et proposées au public : néanmoins, elles comporteront toutes un style de carrosserie coupée à quatre portes. La voiture devrait largement reprendre le design révélé au moment du salon de l'automobile de Francfort en 2017, avec quelques retouches mineures.Les moteurs électriques en revanche, répondraient d'une puissance différente l'entrée de gamme s'établirait à 544 ch, tandis que la variante M Performance avoisinerait les 680 ch. La berline ne comprendra aucun moteur à combustion interne.La batterie (à technologie lithium-polymère) se déclinerait en deux modèles distincts, avec une première option de 90 kWh (pour 560 km d'autonomie) et une seconde à hauteur de 120 kWh (700 km d'autonomie). De très bons standards qui feraient de la BMW i6 une concurrente directe et sérieuse à la très attendue Porsche Taycan BMW vient d'ailleurs de franchir la barre des 500 000 voitures électrifiées vendues dans le monde et vise le double d'ici la fin de l'année 2021. La i6 sera commercialisée en 2024, avec l'ambition de supplanter les Audi e-tron GT et Porsche Taycan.En juillet dernier, Klaus Fröhlich, en charge du développement chez BMW, déclarait pourtant que le marché de la voiture électrique était loin d'être aussi flamboyant que certains aimeraient le croire.