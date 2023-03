Interdiction des véhicules essence en 2035 : l'Allemagne met le doute à l'Europe

De plus, dans certains cas, ce type d'initiative ne ferait que déplacer le problème de la pollution ailleurs. Par exemple, une étude menée aux États-Unis avait démontré qu'un litre d'éthanol consommé produit plus de CO₂ qu'un litre d'essence lorsque l'on considère l'ensemble de sa chaîne de production. Cela rappelle les préoccupations similaires concernant les véhicules électriques, en particulier autour de leur production et de leur fin de vie. Cependant, de nombreuses initiatives sont déployées pour réduire leur impact sur l'environnement. Ce qui contribue à reléguer toujours plus les véhicules à combustion interne au fond du placard, d'autant qu'ils bénéficient d'une attention et d'un engouement de moins en moins important de la part des consommateurs et des instances publiques.