Un jeune constructeur chinois fait ses premiers pas en Europe pour concurrencer Tesla

Vous l'aurez compris, 2024 sera une année charnière pour Zeekr. Pour assurer ses arrières, elle prévoit une nouvelle berline à placer en face de la Tesla Model 3, ou l'ID.7 : la Zeekr 007. Voilà la preuve que le constructeur veut couvrir le plus de segments possible et éviter à tout prix l'effet de niche. Pour le moment, l'Hexagone ne semble pas encore faire partie de ses plans et Zeekr souhaite se concentrer sur les marchés considérés comme plus réceptifs aux véhicules haut-de-gamme. Prochaine étape : faire son entrée sur le marché américain ainsi qu'à la bourse de New York.