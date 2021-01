Amazon veut former gratuitement 29 millions de personnes au Cloud computing d'ici 2025

Amazon Web Services se basera d'abord sur ses programmes existants et déjà distillés auprès des entreprises et administrations, pour en développer de nouveaux, qui permettront de répondre à de multiples besoins et objectifs. Cela pourrait très bien aller du cours en ligne à des formations physiques et plus intenses, qui renforceront les chances de trouver un emploi dans l'industrie de celles et ceux qui en bénéficieront.