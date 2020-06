Amazon lance Honeycode, un service de création d'application "no code" pour AWS

Honeycode repose sur une interface visuelle et un outil central appelé « Builder », que les clients utiliseront pour créer toutes sortes d'applications. Comme d'autres outils similaires, il comprend des templates parmi lesquels on trouve la création de listes de tâches, la réalisation de sondages, la gestion d'inventaires ou encore le suivi de clients. D'ailleurs, la société dit avoir utilisé son propre logiciel pour planifier le lancement du service et pour la gestion des effectifs de l'entreprise.