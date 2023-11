Terrassée par le télétravail, WeWork dépose le bilan

[Article mis à jour le 07/11/2023 à 12h54] Les dés semblaient jetés dès la semaine dernière pour le groupe WeWork, quand on apprenait que ce géant des espaces de travail partagés faisait face à de tels problèmes financiers qu'il pourrait être mis en faillite. Et les choses n'ont finalement pas traîné. À peine quelques jours plus tard, la rumeur est devenue réalité, avec une annonce officielle faite par la direction aux États-Unis.