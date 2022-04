Critique WeCrashed : quand la start-up nation perd les pédales

Sur la forme WeCrashed ne surprend jamais et adopte une mise en scène tout ce qu'il y a de plus fonctionnelle. La réalisation opte pour la caméra à l'épaule pour la majeure partie des scènes, donnant ainsi au spectateur la sensation d'être au plus près des personnages, dans les bureaux de WeWork ou dans les moments les plus intimes du couple Neumann. À de rares occasions la production tente quelques effets de style mais un peu désuets aujourd'hui, et les split-screens et autres incrustations tombent à plat. On repère tout de même le chéquier infini d'Apple et l'argent investi dans les décors ou les costumes.

En termes d'inspiration, nul doute que les équipes créatives avaient en tête The Social Network, le film de David Fincher sur la naissance de Facebook ou la série Succession d'HBO et sa plongée glaçante dans le monde des affaires. Malheureusement WeCrashed ne profite ni de l'écriture géniale, ni de la mise en scène stratosphérique de ses deux illustres références et les rares tentatives de les singer semblent déconnectées du reste.

Reste que notre seul vrai doute artistique provient de la musique. Les showrunners ont cru bon d'utiliser une composition électro sautillante, similaire à celles utilisées par les Google, Apple et autres Samsung lors de leurs présentations de produits. Les quelques thèmes sont malheureusement répétés jusqu'à l'overdose, ne marquent jamais l'oreille et sont tout simplement ringards en 2022.