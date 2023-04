Pourquoi Google stoppe le chantier pharaonique de son futur campus à 20 milliards

La pandémie passée par-là a changé notre rapport au travail. Le télétravail, même partiel, est presque devenu la norme chez les géants de la Tech, et la question de l'avenir de ces sites gigantesques au confort presque royal se pose. Google l'a annoncé en février : la firme veut réduire son espace de bureau dans le monde, et freiner ses ambitions immobilières. Et même si l'entreprise veut rassurer et dit rester « attachée à San Jose à long terme », la tendance est plutôt au pessimisme.