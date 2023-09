Google : 10 anecdotes qui vous montrent l'originalité de l'entreprise à travers le monde

Parce qu'on n'a pas tous les jours 25 ans, Google nous rappelle ce mercredi 27 septembre 2023 que le moteur de recherche lancé par Larry Page et Sergey Brin a depuis bien grandi, et cela vaut à l'entreprise quelques originalités architecturales physiques. Clubic vous embarque pour un petit tour du monde à la recherche des plus belles pépites de la firme de Mountain View.