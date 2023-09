Google souffle ses 25 bougies : retour sur un quart de siècle de succès et de ratages

En 2006, le moteur de recherche s'est permis l'acquisition de YouTube, une plateforme de streaming vidéo de plus en plus populaire. Quelques années après, Google tente de répondre à iOS et au succès de l'iPhone en lançant Android, un système d'exploitation conçu pour les téléphones portables. Ce qui l'amènera, par ailleurs, à fabriquer lui-même ses propres ordinateurs, tablettes et smartphones.

Entre-temps, l'entreprise lance Gmail, un service de courrier électronique offrant à sa sortie 1 Go d'espace de stockage. Un chiffre bien au-dessus de la concurrence de l'époque et qui a séduit un (très) grand nombre d'utilisateurs. En 2005, Maps fait son apparition et, deux ans plus tard, Google entreprend de photographier les routes du monde entier, et plus encore. Enfin, Chrome s'est rapidement imposé comme le navigateur internet de référence, grâce à ses bonnes performances, son interface minimaliste et à sa faible consommation de ressources, du moins à l'époque.