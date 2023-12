Vers un Google TV plus réactif et moins gourmand en ressources système ? La promesse de Google pour 2024

Après avoir déployé une mise à jour en août dernier, sans doute jugée insuffisante, Google revient avec une série d’optimisations qui devrait notamment jouer sur la fluidité de navigation de l’interface, de profiter de temps de chargement plus rapides pour les applications, mais aussi d’améliorer le temps de réponse de l’écran d’accueil et de « nombreuses fonctionnalités ». Voilà une annonce qui aurait pu faire partie du calendrier de l’avent de Google tant elle est attendue par de nombreux utilisateurs !



Google évoque avoir optimisé la façon dont le système utilise la mémoire de l’appareil qui l’accueille, notamment via le chargement des différentes lignes de recommandations, mais aussi en simplifiant les applications système pour qu’elles soient plus légères et moins gourmandes en ressources. Le scroll devrait aussi être fluidifié grâce au pré-chargement des lignes dédiées aux films, séries et autres émissions, alors que les résultats de recherche sont censés s’afficher plus rapidement. Enfin, le stockage interne de l’appareil hôte devrait être moins sollicité avec une étape de configuration initiale qui laissera le choix à l’utilisateur de se séparer d’applications habituellement préinstallées. Une bonne nouvelle lorsque l’on considère l’espace de stockage particulièrement restreint de certains sticks TV.





Avez-vous constaté une évolution sur vos appareils équipés de Google TV ? N’hésitez pas à nous donner vos impressions sur cette mise à jour en commentaire.