Denon prépare le futur et dévoile quatre nouveaux amplificateurs compatibles 8K

Denon a par ailleurs pensé aux gamers en assurant une compatibilité ALLM, un mode de latence automatique faible (compatible avec certains jeux Xbox One), et VRR (taux de rafraîchissement variable) , la version « téléviseur » du G-Sync ou du Freesync, qui a pour objectif de réduire le phénomène de déchirement d'images.

On note également que Denon a intégré le Quick Media Switching à ses amplificateurs, une technologie qui permet de changer la définition et le taux de rafraîchissement de la source, en toute transparence, éliminant ainsi les black-out du téléviseur.

Du côté de l'image, tous les amplificateurs seront capables de diffuser du contenu en 8K 60Hz ou 4K 120Hz et géreront les différents formats HDR : HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision et le HDR dynamique. Les amplificateurs prennent également en charge l'espace colorimétrique BT.2020 (ou Rec.2020), standard de la diffusion de contenus Ultra HD.

Côté audio, l'AVC-X6700H, l'amplificateur le plus haut de gamme, prend en charge tous les formats disponibles à l'heure actuelle : DTS:X Pro (via mise à jour ultérieure), Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X®, DTS Virtual:X™, IMAX® Enhanced et Auro-3D®. Il sera ainsi capable de gérer jusqu'à 11 canaux amplifiés et deux sorties pour les caissons de basses équipés d'une alimentation externe. L'AVC-X6700H sera disponible en juillet 2020 au prix de 2 499 €. L'AVC-X4700H, lui, reprend tous les formats susmentionnés à l'exception du DTS:X Pro. Il pourra gérer jusqu'à neuf canaux amplifiés et sera disponible en juillet 2020 au prix de 1 499 €. Le modèle X3700H, supporte également neuf canaux amplifiés et sera capable de prendre en charge le IMAX® Enhanced. Cet amplificateur sera disponible en août 2020 au prix de 1 099 €.

Du côté de l'écoute musicale, ces quatre amplificateurs seront équipés d'un DAC AKM 32bits capable de décoder du : ALAC, FLAC et WAV jusqu'à 24 bits/192kHz, du MP3 , ainsi que des pistes DSD 2,8MHz et 5,6MHz, que vos fichiers soient sur votre réseau ou une clé USB.

En outre, avec l'intégration d'Heos, les amplificateurs peuvent servir de lecteur pour votre système multiroom avec les enceintes compatibles Heos, dont les derniers modèles sortis : Denon Home 150, 250 et 350.



En ce qui concerne le streaming musical, il vous sera possible d'utiliser Spotify, Napster, Amazon Music HD, TuneIn, Deezer, SoundCloud ou encore TIDAL. Peut-être pas aussi complète que celle de Sonos, la proposition reste à même de satisfaire les attentes du plus grand nombre.

Les amplificateurs seront également compatibles Bluetooth et Airplay 2. C'est d'ailleurs grâce à ce dernier que vous pourrez streamer via Apple Music.



Les nouveaux modèles Denon sont également certifiés Roon Tested : il est donc possible d'envoyer votre musique via l'interface Roon, installée sur votre PC ou smartphone. Surfant sur les tendances du moment, ces amplificateurs embarqueront également une compatibilité Alexa, Google Assistant et Siri.

Sachez également que Denon a pensé aux néophytes en intégrant un assistant, afin d'accompagner l'installation de vos sources et enceintes sur l'amplificateur. Et pour parfaire le tout, Denon utilise la technologie Audyssey, vous permettant de calibrer toutes vos enceintes en fonction de l'acoustique de la pièce. Sur les 3700, 4700 et 6700H, il est même possible de calibrer un caisson de basse !