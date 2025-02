Selon les dernières fuites, le Pixel 9a sera disponible en précommande en Europe à partir du 19 mars, avec une mise en vente officielle le 26 mars, soit exactement le même jour qu’aux États-Unis. Ce modèle succédera au Pixel 8a en conservant une politique tarifaire plus ou moins similaire, bien que certaines configurations afficheront, au grand dam de ceux qui espéraient se l'offrir à moindre coût, une augmentation de prix.

En France, la version de base, dotée de 128 Go de stockage, sera proposée à 549 euros, tandis que le modèle équipé de 256 Go coûtera 649 euros. Une différence de 40 euros est donc à noter par rapport au Pixel 8a dans sa déclinaison à plus grande capacité. Concernant les coloris, le modèle 128 Go sera disponible en quatre teintes - Obsidian (noir), Porcelain (beige), Iris (bleu/violet) et Peony (rose) - tandis que la version 256 Go se limitera aux finitions Obsidian et Iris.