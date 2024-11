En lançant un Galaxy Z Flip FE, Samsung ferait un pari osé mais nécessaire. Osé car la marque a toujours positionné ses pliables comme des produits ultra premium, avec des tarifs en conséquence. Passer sous la barre symbolique des 1000€ serait un virage stratégique majeur. Mais ce pari est aussi nécessaire car le marché des smartphones pliables, bien qu'en forte croissance, reste encore un marché de niche. Selon le cabinet Canalys, les pliables ne représentaient que 1,2% des ventes de smartphones dans le monde en 2022. Pour vraiment démocratiser ce format, il faut proposer des modèles plus abordables.

C'est d'ailleurs ce que fait déjà Samsung sur le segment des barres avec ses Galaxy S FE. La recette a fait ses preuves et pourrait être appliquée avec succès aux pliables. Cela permettrait à la marque de toucher un public plus jeune et moins fortuné, mais tout aussi friand de nouvelles technologies. Bien sûr, tout cela n'est encore qu'une rumeur et il faudra attendre une confirmation officielle de Samsung. Mais l'idée d'un Galaxy Z Flip FE fait sens et serait une excellente nouvelle pour tous ceux qui rêvent d'un smartphone pliant sans vouloir vendre un rein. Rendez-vous peut-être l'année prochaine pour en avoir le cœur net !