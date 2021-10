Avec le Pixel 6, vous pourrez effacer des intrus sur vos photos

Du reste, ces pages web nous confirment tout au presque de ce que nous savions déjà à propos des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Ils embarqueront un nouveau capteur principal de 50 mégapixels, que Google dit capable de capturer « 150 % de lumière en plus par rapport à celui du Pixel 5 ». Un ultra grand-angle 12 mégapixels accompagnera le Pixel 6, et le modèle Pro se dotera en plus d’un téléobjectif 48 mégapixels. Le tout sera animé par une puce Google Tensor, la première conçue spécialement pour un smartphone Google.

Rendez-vous le mardi 19 octobre à 19 h pour le lancement du Pixel 6 et Pixel 6 Pro .