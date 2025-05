On pourrait aussi et surtout reprocher à Google de s’être contentée, pendant deux ans, d’une version non à jour de FreeType. Mais il faut savoir que, comme souvent, les updates de bibliothèques tierces ne sont pas automatiquement appliquées à toutes les versions d’Android – et qu’aujourd’hui, Android 15 cohabite toujours avec les versions 14 et 13. Chaque type d’intégration doit être testé, validé, puis intégré à l’OS par Google ou par les constructeurs, en fonction de qui gère la version installée sur l’appareil. Or, avec des dizaines de fabricants et des centaines de modèles à maintenir, les délais s’allongent vite, et certains appareils passent nécessairement à travers.