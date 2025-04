Tout d'abord, cela signifie que les appareils ne seront plus protégés contre les nouvelles failles de sécurité. Les mises à jour de sécurité sont essentielles pour protéger les données personnelles des utilisateurs et prévenir les attaques de hackers. Sans ces mises à jour, les smartphones LG deviendront plus vulnérables aux menaces en ligne. Ensuite, les utilisateurs ne pourront plus bénéficier des améliorations et des nouvelles fonctionnalités apportées par les mises à jour du système d'exploitation. Ils resteront bloqués à la version actuelle d'Android, ce qui peut entraîner des problèmes de compatibilité avec certaines applications et certains services en ligne.