Pourquoi vous devriez voir bientôt plus de pub sur les apps iPhone et iPad

Apple voudrait accélérer la croissance de son activité publicitaire rapidement et Mark Gurmann, journaliste chez Bloomberg spécialisé dans l'actualité de la Pomme, croit savoir quelles applications pourraient afficher des annonces commerciales dans les prochains mois.

Apple Plans pourrait à l'avenir, et à l'instar de Google Maps, vous proposer des bannières lors de vos recherches, pour découvrir des commerces proches de chez vous et dont les propriétaires ont accepté de payer quelques euros pour obtenir les meilleures places.

Apple Podcasts et Apple Books pourraient également accueillir prochainement des publicités lors de votre navigation, et on peut imaginer qu'à l'instar de Disney+ ou de Netflix, Apple TV+ ajoute à son catalogue une offre plus abordable mais accompagnée de pages de pub.

Le géant californien veut toutefois se distinguer de ses concurrents et met en avant en permanence l'App Tracking Transparency (ATT), son système limitant drastiquement la collecte des données personnelles des utilisateurs. Ce nouveau mécanisme a fait perdre des milliards de dollars aux acteurs numériques, et notamment Meta qui a annoncé une perte de 10 milliards de dollars depuis l'introduction de l'ATT en 2021.

Les applications d'Apple sont soumises au même régime que les logiciels tiers et Apple indique que près de trois quarts de ses clients ont désactivé les publicités personnalisées dans l'App Store. Cela ne veut pas dire toutefois que les publicités disparaissent, et les fans d'Apple doivent s'attendre à en voir toujours un peu plus dans les prochains mois.