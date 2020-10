Apple : il y aura trois versions de la puce A14, dont deux pour les futurs Mac Silicon (ARM)

Signe d'une anxiété galopante s'emparant de l'imaginaire collectif, ou effet de mode ressurgissant du passé, le cyberpunk est un genre qui se porte à merveille depuis quelques temps. Les produits culturels revêtant ses couleurs se succèdent sans discontinuer, malgré une inexorable saturation du marché. Aussi, quand le jeune studio polonais One More Level a annoncé Ghostrunner lors de la GamesCom 2019, la nouvelle fut tièdement accueillie. Et bien nous avions tort et sommes ravis de l'admettre !