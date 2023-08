La nouvelle Garmin Venu 3 saura tout de vous, même quand vous faites une sieste

La nouvelle Garmin Venu 3 se décline en deux versions, à savoir un modèle « de base » de 45 millimètres, avec un écran de 1,4 pouce (454 x 454 pixels) et 14 jours d'autonomie, mais aussi une version « S », plus compacte, avec un boîtier de 41 millimètres, un écran de 1,2 pouce (390 x 390 pixels) et une autonomie ramenée à 10 jours. Toutes deux disposent d'un haut-parleur et d'un micro pour permettre la prise en charge des appels vocaux.