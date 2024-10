C'est la plus petite des montres connectées de Garmin, la Lily 2 Active se présente dans un boîtier en métal, avec deux boutons et un écran discret, doté d'un cadran à motifs uniques. Les deux boutons latéraux vont permettre de démarrer et d'arrêter une activité, ou d'accéder plus simplement aux différents menus, aux différents sports, aux paramètres, etc.