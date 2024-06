Garmin s'associe avec les sapeurs-pompiers de Paris et sort deux éditions spéciales des montres tactix 7 et Instinct 2

Sacré morceau que cette fēnix 7 Sapphire Solar ! Garmin perfectionne une fois de plus la recette déjà excellente des précédentes générations. On apprécie particulièrement le nouveau design de cette smartwatch sport, plus compacte mais toujours aussi robuste. L’arrivée du GPS bi-bande ainsi que du profil HIIT et de la cartographie mondiale sont de bonnes nouvelles, c’était ce qui manquait le plus aux précédentes fēnix. Et que dire de l’écran tactile ? Sans crier au génie, cette addition apporte selon nous un confort salutaire, en particulier lors de la navigation dans les cartes.

Malgré ça, la fēnix 7 Sapphire Solar n’est pas encore parfaite. La dalle tactile assombrit un peu trop l’écran qui devient difficilement lisible en intérieur. On ressent aussi une petite déception sur l’autonomie, pas aussi bonne qu’annoncée. La recharge solaire n’arrange pas vraiment les choses et ne justifie donc pas l’investissement supplémentaire demandé par la marque américaine.

Si vous possédez déjà une fēnix 6, nous vous conseillons de la garder pour le moment, à moins de tenir absolument à l’écran tactile. En revanche, si vous avez un gros budget, que vous voulez une vraie montre sport bourrée de fonctionnalités et de métriques, vous pouvez foncer sans hésiter sur la fēnix 7, qu’elle soit à recharge solaire ou non.

Garmin démontre une fois de plus son incroyable savoir-faire dans la création de montres dédiées au sport. C’est indéniable, la fēnix 7 est une référence incontournable à l’heure actuelle dans le haut de gamme !