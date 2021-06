Le temps d'une semaine, TikTok et Pôle emploi vont, ensemble, sensibiliser les jeunes à l'emploi

L'initiative peut faire sourire, mais compte tenu de la jeunesse des utilisateurs et utilisatrices et de leurs difficultés à s'insérer sur le marché de l'emploi, le partenariat entre TikTok et Pôle emploi a finalement du sens. L'établissement public français et la plateforme sociale vidéo ont décidé de s'associer et de travailler ensemble à la mise en place, du 4 au 11 juin 2021, d'un espace entièrement dédié à l'emploi et à la formation, directement sur l'application. Son nom de code : #MissionEmploi.