Le P.-D.G. de ByteDance (TikTok) démissionne pour ne plus avoir à manager

C'est dans un mémo interne, qui a été dévoilé publiquement par la suite, que Zhang Yiming a expliqué sa décision. Selon lui, il ne posséderait pas les compétences nécessaires pour être un « manager idéal ». Il indique également préférer la théorie à la pratique sur ce qui concerne le marketing et le management et vouloir consacrer plus de temps à des activités solitaires, comme « être sur Internet, lire, écouter de la musique et rêvasser ».