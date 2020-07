Accusé de collaboration avec le gouvernement chinois, TikTok envisagerait de déménager à Londres

Si pour le moment aucune décision n'a été prise, l'intérêt de TikTok pour Londres est certain. Et il coïncide avec le récent recrutement de Kevin Mayer, ex-patron du streaming et des contenus audiovisuels chez Disney, comme nouveau directeur général de TikTok et chef d'exploitation du groupe ByteDance, exerçant qui plus est directement depuis Los Angeles. On pourrait aussi évoquer les recrutements de cerveaux du côté de Mountain View, berceau de Google.