Pôle emploi devient France Travail, mais sur Internet, le changement, ce n'est pas encore maintenant !

En plus d'un changement de nom et de logo, la plateforme promet évidemment diverses évolutions, qui arriveront toutefois « au fil des mois ». Ainsi, toutes les personnes en recherche d'emploi seront inscrites à France Travail, et toutes bénéficieront d'une orientation personnalisée.

On promet également à chaque demandeur d'emploi un diagnostic approfondi réalisé par l’organisme référent chargé de son accompagnement, mais également la mise en place d'un contrat d'engagement, qui comportera notamment le plan d'action et les objectifs du projet professionnel.