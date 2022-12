Le site Parcoursup 2023 est ouvert : qu'est-ce qui change cette année ?

À ce titre, le ministère nous indique avoir développé cette année un moteur de recherche à la fois plus simple d'utilisation et plus intuitif. L'idée est évidemment de guider les futurs étudiants en leur offrant des informations plus visibles, comme le statut de la formation (public ou privé), la nature de celle-ci (sélective, non sélective ou apprentissage), les frais de scolarité et les dates des journées portes ouvertes.