Parcoursup : à un mois du démarrage des inscriptions, le moteur de recherche des formations 2024 est déjà accessible

C'est ce mercredi 20 décembre 2023 à 12h00 que les candidats ont pu découvrir le nouveau site Parcoursup, qui d'après le gouvernement doit marquer une évolution majeure dans l'offre d'information et d'orientation pour la rentrée 2024. Le site, notamment accessible aux personnes en situation de handicap, s'inscrit dans une démarche interministérielle (Éducation nationale et Enseignement supérieur) et offre une ergonomie nouvelle, avec une URL plus distinctive (le fameux .gouv.fr), pour « réduire le stress ressenti » par les élèves.