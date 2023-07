Parcoursup : 84 000 jeunes ne savent toujours pas de quoi demain sera fait

Le nombre de candidats encore en attente est assez important, représentant près de 10 % des 917 000 élèves qui comptaient sur Parcoursup pour leur futur universitaire. Sur les 84 000 élèves, on compte environ 42 000 lycéens, 25 000 candidats en demande de réorientation et un peu plus de 17 000 scolarisés à l'étranger.