Découvrez les 6 grandes tendances de voyage en Europe et en France pour cet été

Près de neuf personnes sur dix (87 %) devraient voyager cet été, selon Real Research. Pour Expedia, cette donnée reste aussi très élevée : 81 % des voyageurs du monde entier bougeront cette année. Les sociétés Eviivo (un logiciel dédié au secteur du tourisme pour la gestion de réservation et autres) et RateGain (plateforme qui fournit des solutions pour les voyages et hôtellerie) ont pour leur part mené une étude pour établir la liste des destinations et tendances de voyage pour la saison à venir. Et on sait d'ores et déjà une chose : la croissance du marché devrait être de 20 % cette année, avec un secteur qui renouerait ainsi avec ses niveaux pré-pandémiques.