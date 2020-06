Quand TripAdvisor trolle les offres touristiques françaises en raison du coronavirus

Les acteurs français du tourisme sont en colère après avoir découvert, après le signalement de certains utilisateurs, une mention présente sur les pages de recherche des destinations hexagonales sur le site TripAdvisor (l'un des sites touristiques les plus visités en France et au monde). Plutôt bien située en haut de page, juste en-dessous des dates d'arrivée et de départ et de la case du nombre occupants à renseigner, celle-ci indique que "les voyages touristiques sont actuellement restreints vers cette destination en raison du Covid-19." La mention pourrait paraître juste informative si elle ne doublait pas un premier bandeau "Avertissement aux voyageurs : Plus d'informations sur le COVID-19

" déjà affiché en haut de page.