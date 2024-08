Clément Domingo (aka SaxX), qui a repéré la supercherie, voit ici « une pratique de plus en plus utilisée par des groupes cybercriminels, des petites frappes du cybercrime ». On remarque aussi que les adresses électroniques du fichier, appartenant aux fausses victimes donc, semblent tout droit provenir d'un générateur d'e-mails jetables.