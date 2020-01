Et vous ? Combien de temps faut-il pour hacker vos mots de passes ?

© Pixabay

Plus c'est long, mieux c'est...

La SCSP, une communauté bienveillante qui guide les jeunes vers les métiers de la cybersécurité

Pour le nouvel an, la SCSP Community (Seasoned Cyber Security Professionnals), une organisation d'entraide sur la cybersécurité, a offert un cadeau à ses quelques milliers d'abonnés en postant, sur les réseaux sociaux, un tableau permettant de connaître la durée approximative de résistance de votre mot de passe face à un hacker. En fonction des caractères qui composent votre mot de passe, vous allez vite être fixé.e. On vous invite à faire le test. Attention, il risque de vous surprendre.L'organisation a décidé de calculer la résistance de mots de passe contenant 1 à 18 caractères. Ensuite, sur le type de caractères, le mot de passe peut contenir uniquement des chiffres ; il peut ne contenir que des lettres (minuscules et/ou majuscules) de l'alphabet ; comprendre des chiffres et des lettres de l'alphabet ; ou bien, le plus sécurisé, contenir un mélange de symboles, de lettres et de chiffres.Nous allons vous donner quelques exemples qui risquent de vous pousser à changer de mot de passe assez rapidement. Les applications bancaires, par exemple, ont coutume de ne proposer que des mots de passe à base de chiffres. Or, la SCSP nous indique que jusqu'à huit chiffres, le mot de passe peut sauter instantanément. Même avec 12 chiffres, un hacker ne mettra qu'une heure à pirater votre protection. Selon le tableau, ce n'est qu'à partir de 15 voire 16 chiffres que le hacker passera son chemin, la combinaison mettant trop de temps à être déchiffrée.Si vous optez - et c'est une bonne chose - pour le combo lettres/chiffres/symboles, la protection est efficace à partir de huit (57 jours) et, mieux, neuf caractères (12 ans pour le hacker).La SCSP, qui a établi ce tableau complet, est une communauté organisée et gérée par des professionnels de la cybersécurité issus de différents domaines industriels qui aident les jeunes, indécis quant à leur avenir professionnel (élèves et étudiants), à se décider à pénétrer dans le monde de la cybersécurité.L'organisation fournit aux étudiants des conseils, des ressources, les met en relation avec des professionnels pour qu'ils puissent construire leur réseau professionnel ou avec des personnes qui ont aussi hésité avant de se lancer, de façon à écarter certains stéréotypes et idées reçues.