realityOS : la rumeur confirmée pour le futur casque VR d'Apple ?

Un autre indice qui indique que ce realityOS est bien lié à Apple est la date à partir de laquelle débute la protection du nom de marque : le 8 juin 2022, soit deux jours après la keynote d'introduction de la WWDC 2022. Et, comme le rappelle Parker Ortolani, Apple a pris l'habitude de déposer ses marques un ou deux jours après leur présentation officielle au public.

Autre « hasard » du calendrier, le document en question date de décembre 2021, soit deux mois avant l'apparition du nom « realityOS » au sein du code source d'Apple.

S'il semble certain que la marque à la pomme avait prévu il y a environ six mois d'annoncer son casque VR et realityOS lors de cette WWDC, de récents rapports émettent un doute sur leur présence lors de la conférence. L'entreprise aurait pris du retard sur la conception de l'appareil. Nous en aurons le cœur net dans quelques jours.