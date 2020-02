Après Beats, Apple semble vouloir se lancer sur le marché du casque sans-fil

© Beats

Des Airpods à 400 $, casque ou écouteur ?

Capture d'un listage interne, remonté par plusieurs employés target

Titiller la concurrence

Source : Apple Insider

Les rumeurs d'un casque 100 % Apple ne sont ainsi pas nouvelles, mais semblent relancées par l'apparition, dans une liste, d'un mystérieux Airpods X generation.Référence remontée par des employés de la chaîne de magasins Target aux USA, cet Apple Airpods X generation, qui pourrait n'être encore qu'un nom de code, apparaît en même temps que plusieurs rumeurs nouvelles concernant un casque circum-auriculaire bluetooth avec réduction de bruit. Le X generation pourrait ainsi faire référence à un casque nommé Airpods Studio ou Headpods.Listé à 400 $, il semble difficile de croire que ce ou ces Airpods soient des écouteurs, à moins de vraiment passer à une versiondes Airpods pro.Surtout, 400 $ serait une tarification classique pour un casque bluetooth ANC haut de gamme. Le Bose Headphone 700 , le Bowers & Wilkins PX7 ou encore le Sennheiser Momentum 3 ont tous été lancés à ce tarif.Si l'on peut penser qu'un tel produit reviendrait à tirer une balle dans le pied de Beats, les deux marques n'ont pas vraiment la même approche ni la même cible. Beats est un peu plus léger et grand public, Apple plus technologique et fonctionnel. En d'autres termes, un tel modèle ferait beaucoup plus de mal à Bose, assez largement marketé pour une cible correspondant à Apple (notamment par ses seuls codecs SBC et AAC ).Un tel casque serait plutôt une bonne nouvelle, car il permettrait au marché de ne pas se développer uniquement vers le True Wireless . Un casque Apple dynamiserait ainsi largement le marché du casque Bluetooth , plutôt en forme, mais pas dans une croissance aussi insolente que ne le sont les écouteurs sans fil.Un présentation Apple étant espérée pour le mois prochain, pourquoi ne pas imaginer une telle annonce ? Rappelons néanmoins que nous parlons de rumeurs, à prendre, donc, avec des pincettes.