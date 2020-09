Un casque Sonos serait-il en préparation ? C'est ce que laissent penser ces brevets

Sonos penserait son casque comme un membre à part entière de son écosystème. Le brevet suggère qu'il serait possible de transférer le son diffusé dans son casque vers une enceinte du constructeur d'un simple mouvement ou d'une simple pression.

Le casque pourrait également accéder aux différents services de streaming sans passer par un smartphone, à l'aide d'une puce Wi-Fi intégrée. Pour choisir ses titres, Sonos proposerait une intégration poussée des assistants vocaux, qui pourront être activés par leurs mots clés sans appuyer sur un seul bouton. Le Bluetooth serait évidemment aussi de la partie pour se connecter à son smartphone.

Si ces éléments semblent confirmer la volonté de Sonos de proposer un casque audio, la marque, elle, refuse de commenter ses informations. Il faudra donc attendre une annonce en bonne et due forme pour savoir comment Sonos compte se démarquer face à des compétiteurs de plus en plus nombreux.