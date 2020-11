Razer annonce ses Kaira et Kaira Pro, deux casques à destination des nouvelles Xbox

De son côté, le casque Kaira, plus abordable, se veut plus terre à terre et fonctionnera exclusivement sur les consoles Xbox. Ce casque ne comportera donc pas le support du Bluetooth 5.0, et le micro Supercardioid ne sera pas détachable, afin de coller à un usage plus sédentaire.

Mis à part ces deux changements, les fonctionnalités, l'autonomie et la structure du casque seront parfaitement similaires à ce que le Kaira Pro propose.

Ces deux nouveaux casques Razer exclusivement dédiés à l'univers Xbox sont disponibles dès aujourd'hui sur le site de la marque aux serpents. Le Kaira est vendu à 119,99 € tandis que le Kaira Pro est vendu à 169,99 €.