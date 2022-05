Windows 11 : Microsoft teste une fonctionnalité bien pratique pour vos manettes Xbox

Sur Windows 11 en tout cas, puisqu'une preview test via une nouvelle build est disponible sur l'OS pour les membres Windows Insider. Désormais, appuyer hors jeu sur le bouton Xbox de votre manette Xbox (uniquement Series, ou aussi One et 360 ?) affichera un bandeau composé de raccourcis vers les trois derniers jeux lancés et les plateformes de téléchargement installées (Steam, Xbox, EA…) par l'utilisateur. Appuyer sur le bouton en jeu conserve le comportement habituel.

Si vous souhaitez tester cette fonctionnalité, les étapes à suivre sont listées dans le lien ci-dessous.