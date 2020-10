Des problèmes avec votre connexion Internet ? Windows déploie une mise à jour pour ça

En effet, la mise à jour salvatrice, numérotée KB4577063, n'est pas proposée automatiquement (pour le moment) par Windows 10. Si vous ne voulez pas attendre son probable ajout à la mise à jour mensuelle d'octobre du système d'exploitation (le fameux Patch Tuesday), il existe une manipulation aisée à effectuer.

Direction les paramètres, puis Windows Update. Là, il suffira de cliquer sur « Afficher les mises à jour facultatives » afin de trouver le patch en question pour l'installer.

Une fois le patch téléchargé et appliqué, et le PC redémarré, les éléments problématiques devraient être corrigés (activation de la valeur EnableActiveProbing dans le registre et correction de soucis avec des API Windows).