WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité pour encore mieux protéger vos appels et votre vie privée

WhatsApp tente de créer un environnement plus sécurisé sur son application. Comme tous les services de messagerie, WhatsApp peut être utilisée à des fins malhonnêtes par des personnes mal intentionnées, dans le cadre d'arnaques notamment, et empêcher un tiers d'accéder à son adresse IP permet de se protéger plus efficacement contre les menaces.

Depuis quelques mois, WhatsApp propose déjà de mettre les numéros inconnus en sourdine. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les Paramètres de l'app, puis dans la section Confidentialité, et enfin dans la catégorie Appels.

Une fois la fonction activée, les appels provenant d'un numéro qui n'est pas enregistré dans votre répertoire continuent d'apparaître dans la liste des appels et dans les notifications, mais vous n'êtes au moins pas embêté par la sonnerie de votre téléphone et pouvez bloquer le numéro en question après avoir raté son appel.