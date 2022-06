WhatsApp : il faudra valider deux codes de vérification pour utiliser votre compte sur un nouvel appareil

Désormais, lorsque l’un utilisateur ou une utilisatrice de WhatsApp tentera de se connecter pour la première fois à l’application depuis un autre smartphone, celle-ci exigera systématiquement du propriétaire de l’appareil principal d’indiquer un deuxième code d'identification. De la sorte, le groupe Meta pourra s’assurer qu’il s’agit bien du propriétaire qui essaie de se connecter à un nouvel appareil via son numéro de téléphone, et non d'une personne mal intentionnée. Voici concrètement le message qui apparaîtra dès lors que vous essayerez d’utiliser votre compte sur un autre appareil :