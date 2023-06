Attention ! Ce nouveau malware en veut à votre historique WhatsApp... et il n'est pas du tout protégé !

L'ère de l'informatique moderne doit coexister avec celle d'une évolution des malwares toujours plus rapide. Les applications mobiles sont pour les hackers des entrées très faciles à cibler, notamment celles de messagerie instantanée. GravityRAT, un malware est revenu récemment sous une nouvelle variante et sa dangerosité réside dans le fait qu'il peut s'attaquer à l'historique des utilisateurs WhatsApp. Il peut voler les fichiers de sauvegarde de l'application qui contiennent des données sensibles et exemptes de chiffrement.