Le Google Play Store fête ses 10 ans !

Pour fêter son anniversaire, le Google Play Store dispose actuellement d'une section intitulée « 10 ans d'applis et de jeux ». Comme son nom l'indique, cette rubrique liste les logiciels adulés par les utilisateurs au cours de la dernière décennie. Parmi les applications, on retrouve par exemple les éternels TikTok, Instagram, Uber, Snapchat, Deliveroo et bien d'autres. Du côté des jeux, Clash of Clans, Candy Crush Saga, PUBG Mobile, Roblox ou même Pokémon GO sont à l'honneur.