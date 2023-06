Netflix et fin du partage de compte : les arnaques se multiplient

Si vous vous penchez un instant sur l'adresse e-mail, vous remarquerez que le domaine et son extension ne font pas très « Netflix », avec des termes comme « intranet », « beneficio » ou « social », que l'on ne rencontre pas habituellement. L'objet ne fait, lui non plus, pas très sérieux non plus : « RE : Actualiser vos informations de facturation. » Le point y compris.