Snapchat déploie une nouvelle fonctionnalité en réalité augmentée qui pourrait vous amuser

L’idylle entre Snapchat et la réalité augmentée continue. Annoncée en décembre dernier, la fonctionnalité « Custom Landmarkers » débarque enfin dans l’application. Une nouvelle option qui permet aux utilisateurs et utilisatrices du réseau social de créer leurs propres expériences en AR via le Lens Studio à partir de points d’intérêts comme des statues, des devantures de magasin et autres monuments de leur quartier. Ils pourront ensuite les partager avec leur communauté via leur profil de créateur de filtres ou avec Snapcodes physiques placés sur le lieu ou bâtiment en question.