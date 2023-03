Donald Trump revient, encore, cette fois sur YouTube

Après Twitter ainsi que ses comptes Facebook et Instagram, Donald Trump voit une nouvelle plateforme sociale de renom lui rouvrir ses portes. Et ici, il s'agit de… YouTube, second site le plus visité au monde après Google et devant celui au pouce levé. Deux ans après avoir été exclu de la plateforme vidéo, l'ex-président, qui ambitionne de reconquérir la Maison-Blanche, dispose d'un nouvel atout dans sa manche. Pour autant, il n'est pas encore décidé à en profiter.